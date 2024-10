Kui kaugele on üks naine valmis minema, et hoida oma tööd või et hoida oma armastust?

Mike Bartlett’i ohudraama „Leping“ on terav ja provokatiivne näidend. Emma, edukas müügiesindaja anonüümses ettevõttes, kutsutakse Juhataja juurde - küsimuse all on Emma tööleping ning selle võimalik rikkumine. Töölepingu üks alapunkt paneb täpselt paika selle, millised suhted võivad töötajatel omavahel olla. Algab teekond manipuleerimise ning allumise serpentiinil.