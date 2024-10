Toomas Alatalu: Moldova on 2006. aastast olnud Moskvale läänevastaste sammude laboratoorium

Praegune maailm on küll parajalt totter, aga temaga tuleb sammu käia. Totter selles mõttes, et ühel suurriigil on juba kümme aastat lubatud naaberriiki purustada, nii nagu jõuab. Esialgu vaadati seda lihtsalt pealt, seejärel võeti faktiliselt omaks kurjami eneseõigustus, et tema ei pea sõda, vaid piiratud erioperatsiooni! Nii sündiski demokraatliku ühenduse kollektiivne ja piiratud vastus agressorile: aitame ohvril sõdida, ent üksnes Ukraina pinnal!