PÖFFi avafilm juhatab sisse mahuka Saksa fookuse

Mängivad saksa parimad näitlejad Laura Tonkest Ronald Zehrfeldini.

Film jõuab ekraanile 8. novembril Alexela kontserdimajas toimuval PÖFFi avatseremoonial, mille piletid on müügil alates tänasest. Avamisel antakse kätte ka elutööpreemia ja Bruno O’Ya noore näitleja stipendium. Õhtut juhivad Doris Tislar ja Jan Ehrenberg ning eksklusiivsust lisab see, et Tiit Kikase elava muusika saatel saab näha ka Riho Undi verivärsket joonisfilmi „Casablanca“.

9. novembril avatakse sama filmiga ka Tartu PÖFF.

„Peod ja sõbrad“ juhatab ühtlasi sisse tänavuse fookusmaa Saksamaa programmi, mis on pühendatud saksa filmi ekspordiagentuuri German Films 70. ja Tallinna Goethe Instituudi 25. sünnipäevale.

„PÖFF on meile väga oluline ja selline kummardus suur au. Aastate jooksul on siit tuule tiibadesse saanud paljude saksa režissööride rahvusvaheline karjäär ja me loodame, et see jätkub ka tulevikus,“ ütles German Filmsi tegevdirektor Simone Baumann.

Tallinna Goethe Instituut on alates 1999. aastast aidanud Eesti vaatajate ette tuua märkimisväärsel hulgal saksa filme. „Meie töö eesmärk on aidata kaasa mõistmisele ja vastastikuse usalduse suurendamisele ühiskonnas – just filmide kaudu saab algatada dialoogi kõige põletavamate küsimuste üle. Sellepärast ootame me tänavust fookust eriti suure põnevusega, sest programm on mahukas ja Tallinna on oodata palju külalisi,“ ütles instituudi juhataja Conrad Doberauer.

Koguni kolme filmi saab Tallinnas näha esimest korda maailmas: lisaks avafilmile Steve Bache draamat „Koertele keelatud“, mis käsitleb huvitavast vaatevinklist tabuteemat – pedofiiliat, samuti Yana Sadi dokumentaalfilmi „Sügavalt hingates“, mis otsib armastust laguneva maailma keskel.