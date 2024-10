Pere lasi isegi lahti linnasüsteemi pädevaima lumekoristuseksperdi selle eest, et too selle võimalikkuses kahtles. Paraku selgus käesolevaks sügiseks, et eksperdil oli ikkagi õigus ning Pere pidi taas oma sõnu sööma. Kui ebarealistlikke lubadusi võib pidada algaja rumaluseks, siis see, kuidas Pere on kangekaelselt keeldunud oma toonaseid valesid tunnistamast, tundub mulle suisa nartsissistlik.