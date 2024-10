ARVUSTUS | „Fausti needmine“. Dramaatiline legend, kus tegelasi napib, aga kõik solistid olid sümpaatsed

Seekord tõi Estonia teater kontsertettekandes lavale Hector Berliozi kontsertooperi „Fausti needmine“. Teost on maailmas tihti ka lavastatud, kuid et helilooja on selle žanriks määranud dramaatilise legendi, siis sellisena on see väga sobilik just kontserdilaval ettekandmiseks.