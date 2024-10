Mihkel Lees: on selged tegevused, millega saame anda Venemaale sõnumi – ära siia trügi, me ei karda, me oleme valmistunud!

Paratamatult tekitab olukord maailmas muret, ehk isegi hirmu. See on inimlik ja täiesti normaalne. Ometi ei ole hirm ja mure meile kuigivõrd head kaaslased - muretse, palju muretsed, kuid sellest ei muutu maailmas mitte midagi.

Mida siis peale hakata? Alustuseks tasuks meie ümber toimuva osas väga selgelt eristada kahte sorti asju. On asju, mida me saame muuta ning asju, mida ei saa. Usutavasti ei ole meie võimuses midagi peale hakata faktiga, et meie naabriks on sõjakas ja imperialistlik riik. Ta lihtsalt on ja ta ei muutu. Muretse või vihasta, palju tahad.