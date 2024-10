Alar Raassild: valikuline ja osaliselt tasuline kõrgharidus võib Eestile hästi sobida

Eesti on väike riik, mis on ajalooliselt väärtustanud haridust kui ühiskonna arengumootorit. Tasuta kõrgharidus on paljudele eestlastele olnud unistus, mis peegeldab võrdsete võimaluste ja sotsiaalse õigluse ideid. See on võimaldanud paljudel noortel, sõltumata nende majanduslikust taustast, omandada hariduse, mis on vajalik Eesti kui teadmuspõhise ühiskonna ülesehitamiseks.