ARVUSTUS | Kui on kollil raha maitse suus. „Peaaegu võrdsed“ tõestab, et raha mõju inimeste hingedele on pööraselt haige

Lavastuse „Peaaegu võrdsed“ keskmes on raha mõju inimestele, mitte inimesed ise. Nende varaline seis on heitlik või ebaselge. Rikaste vanemate tütar töötab kioskis müüjana, sealjuures ilma mingite sotsiaalsete garantiideta; armetult välja nägev ja kaastunnet äratav kerjus elab aga kaksikelu rikkuses ja mugavuses. Kahtlemata kuulub „Peaaegu võrdsed“ komöödiažanrisse, kuid seda mitte tegelaste omavaheliste naljakate sekelduste või koomiliste karakterite tõttu, vaid ideeliselt – raha võim on kõikvõimas, aga jabur. Tal endal hinge pole, aga tema mõju inimeste hingedele on pööraselt haige.