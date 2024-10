Karl Sander Kase: eelmine linnavalitsus peitis lastekaitseküsimustes pea liiva alla

Tallinna linna huvides on pakkuda professionaalset ja proaktiivset lastekaitseteenust, sest see aitab ära hoida hoopis kulukamaid kahjusid tulevikus. See tähendab, et omavalituse ülesanne on pidevalt mõelda sellele, kuidas muuta tänane süsteem paremaks ja lapse- ning peresõbralikumaks.