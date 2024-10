Kristjan Oad: uus rahvuslik film „Vari“ - kas kogemata ka Vene propaganda?

Ega me vaenlase jutupunkte kuratlikust harjumusest ise edasi korda? Samast hädast pole olnud sugugi vaba sisuliselt ükski sel sajandil erinevate tootjate tehtud ajalooline Eesti film.

Värskelt on kinodesse jõudnud Taska Filmi, Apollo Film Productionsi ja HansaFilmi linateos „Vari“, kus poeedile omaselt nihkes, aga sellevõrra tundlikuma reaalsustajuga Juhan Liiv satub lahendama mõrvalugu. Müsteerium on professionaalselt kokku pandud ja nauditav, loodud maailm omaette elamusena värvikas ning idee ise, kuidas isamaaluuletaja Liiv tänapäeva sisukeelde tõlkida, vaat et geniaalne.