JUHTKIRI | Vene kodanike hääleõiguse kohta on vaja kindlaid reegleid, mitte meelsuskontrolli

Läänemets ise väidab, et tema ettepanek jätaks valimistest kõrvale kaks kolmandikku Vene, Valgevene ja halli passiga elanikest. Kasutades poliitkorrektset lähenemist, on ettepanek ilmselgelt huvitav. Seetõttu paneb imestama, et Läänemets niivõrd julge idee välja julges öelda, teades tõenäoliselt isegi, et selle baasil tegutsemine tõenäoliselt ei õnnestu. Vastus hääleõiguse küsimusele saab olla vaid mustvalge.