VIIS PÕHJUST | Mugavustsoon suretab Euroopa majanduse. Rahavoogude suunajad demokraatia püsimisele ei panustaks

Joonista arve nagu tahad, tegutseda on vaja. Paraku Euroopa bürokraatia riskimist ei soosi

Maailma majandus on Covidi aegsest ehmatusest ammu taastunud. Venemaa kallaletung Ukrainale, sõda Lähis-Idas, kõik need väikesed ehmatused andsid väikesi tagasilööke – ja ennekõike tarbijate kindlustundele, kuid need raputasid vaid korraks. Ainult Euroopa kukkus põlvili ja vana maailm ei suuda ega suudagi enam kuidagi uuesti tõusta.