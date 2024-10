JUHTKIRI | meelsuskontrollitralli asemel võiksid sotsid anda selge sõnumi: te ei saa siin valida

Sotsiaademokraatide ettepanek on täiendada kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) valimise seadust viisil, et kõik kolmandate riikide kodanikud peavad end valimisteks registreerima. Selle käigus tuleb kinnitada, et austatakse Eesti põhiseadust, suveräänsust. Lisaks tuleb julgeoleku olukorra tõttu kinnitada, et jagatakse meie ühist teadmist, et Venemaa on agressorriik.