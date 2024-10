Jana Toom sõna- ja mõttevabadusest: mis järgmisena hetkekasu nimel kaubaks tehakse?

Vene keeles on üks hästi tabav ütlus: kuuse otsa ronida ja mitte saada kriimustada. Seda kasutatakse reeglina ebarealistlike ja vastuoluliste plaanide iseloomustamiseks, mille suhtes on algusest peale selge, et need ei õnnestu. Peab valima, kumba sa siis tahad, kas säästa nahka või oravana kuuse otsas hüpata. Tuleb välja, Eesti vabariigi siseminister tahab mõlemat.