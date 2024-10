Karmo Tüür Läänemetsa ettepanekust: küsimus on meie poliitilise ruumi kaitsmises vajaduse eest flirtida Vene kodanikega

Küsimus ei ole konkreetsete Venemaa Föderatsiooni kodanike meelsuses ja isegi mitte nende sidususes ülejäänud elanikkonnaga. Kodakondsus on inimese valik. Elades siin Vene Föderatsiooni kodanikuna, on inimene ise otsustanud olla teise riigi, mitte Eesti Vabariigi kodanik. Mõnikord võib see olla sundvalik, aga see pole hetkel oluline.