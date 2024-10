Kõik erakonnad on justkui ühel meelel, et kui inimene hääletab Venemaa presidendivalimistel diktaator Putini poolt, siis tal ei peaks olema otsustusõigust Eesti elu juhtimisel. Aga igaüks kuulutab just seda, et temal on kõige õigem idee, kuidas see sündima peaks.

FOTO: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia