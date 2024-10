SÕJARAPORT | Teet Kalmus: majandus langeb ja Venemaal on valida vaid kahe väga halva variandi vahel

Iisraeli analüütiku Igal Levini sõnul hoiatas Iisrael Iraani rünnakust ette täpselt nii palju, et see saaks rünnaku alt ära viia ainult elavjõu. Rünnakus osales Iisraeli poolel üle saja lennuki ning Iisraeli ajakirjaniku Sergei Auslenderi sõnul toimus rünnak kolmes laines ning Iraani poolelt muidugi avaldati meedias kiiresti info, et nad olevat pea kõik raketid alla lasknud. Iisraeli poolelt oli vastupidine jutt, et mitte ühtegi raketti alla ei lastud. Kõik rünnakus osalenud lennukid jäid terveks ehk siis Iraani õhukaitse ei suutnud nende vastu mitte midagi.