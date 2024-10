MEEDIAKRIITIKA | Kultuuriajakirjandus: kas eelistada Sirpi või Areeni, Postimeest või Vikerkaart

Jabur, et diskussioon – vorm, millest on kultuurikülgedel muidu teravalt puudu – puhkes nüüd kultuuriajakirjanduse enda tuleviku üle. Kuidagi oleme jälle jõudnud punkti, kus erameedia ja nn riigimeedia kemplevad, kummal on suurem eluõigus, aga eneseimetlejalike intriigide keskel ununeb, mida oleks vaja eesti kultuuril.