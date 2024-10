ARVUSTUS | Imbi Paju jätkab „Kadrioru aednikus“ oma varasemete teoste liini, kuid lastele sobivas formaadis

Ei mäletagi enam, millal viimati mõni lasteraamat niivõrd jõulise kampaaniaga avalikkuse ette saabus, ehkki teoseid, mille üle lärmi lüüa, ilmub meil rohkem kui küll. Suurejoonelised esitlused, raadiosaated, teleintervjuud ja kirjutised – see kõik ei saa tavapäraselt ühele värskele (laste)kirjandusteosele osaks. Ühelt poolt on Imbi Paju kaliibriga kirjaniku esimene lasteraamat kahtlemata märkimisväärne sündmus, teisalt aga näitab melu kindlasti ka kirjastuse tublit tööd, usku oma autorisse ja soovi teos lugejateni viia. Kõik see teeb aga ka veidi ettevaatlikuks ja kutsub ehk pisut kiusakaltki küsima, on see kõik ikka olnud kogu seda tähelepanu väärt.