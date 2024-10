JUHTKIRI | Nutitelefon pole inimõigus koolis ega ka rongis, kinos, riigikogus või tänaval

Pildike Tallinna-Tartu rongist. Üks noor täiskasvanu vaatab oma nutitelefonist TikToki videoid. Kaks tundi järjest saavad kõik vagunis viibijad valimatut mürareostust. Kuigi rongiseinal on piltkirjas reeglid, et heli peaks kuulama kõrvaklappidega, ei huvita see kedagi. See on kuidagi normaalsus – keda häirib, paneb pähe mürasummutavad kõrvaklapid, ülejäänud kannatavad ära.