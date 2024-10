Paloma Krõõt Tupay: meelsuskontroll on omane totalitaarsetele riikidele

Eesti põhiseadus ja kohaliku omavalitsuse valimiste korraldus on viimastel aastatel olnud aktuaalne teema, eriti peale täiemahulise sissetungi algust Ukrainas 2022. aastal. Siseminister Lauri Läänemets tegi ka eelmisel nädalal ettepaneku, et et kohalikel valimistel võiksid osaleda vaid need Eestis pikaajaliselt elavad välismaalased, kes kinnitavad, et taunivad Venemaa algatatud sõda Ukrainas.