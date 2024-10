Olga Štraube: Läänemets jätku jama ja pangu parem paber minister Sveti nina alla

Eelmisel nädalal teatas Lauri Läänemets, et 2025. aasta kohalikele valimistele võiksid pääseda ainult need Venemaa ja Valgevene kodanikud, kes on pannud paberile allkirja, et nemad on Venemaa peetava ja Valgevene toetatava Ukrainas peetava vallutussõja vastu. Sellise ettepanekuga tahtvat sotsiaaldemokraadid tulla valitsusse.