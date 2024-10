SÕJARAPORT | Rainer Saks: Põhjamaad hakkavad panustama Ukraina kaitsetööstuse arendamisse. Šoigu uurib relvastusvõimalusi araablastelt

Sel ajal kui Zelenskõi saab Põhjamaade Nõukogult kinnituse, et Põhjamaad hakkavad panustama Ukraina sõjatööstuse arendamisse, käib Šoigu Araabia Ühendemiraatides tõenäoliselt relvastusvõimalusi uurimas.

NATO peasekretär kinnitas peale kohtumist Korea vabariigi esindajatega, et teated Põhja-Korea üksuste viibimisest Venemaal Kurski oblastis vastavad tõele. NATO peasekretäri hinnangul on selline olukord sõjategevuse märkimisväärne eskalatsioon ja tähendab Põhja-Korea osalemist Venemaa ebaseaduslikus Ukraina-vastases sõjalises tegevuses. Lisaks on tegu ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni rikkumisega.