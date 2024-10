Soome Schindleri lugu avab PÖFFil Balti võistluse

Sellest Soome ajaloo vähetuntud seigast – juutide väljaandmisest natsidele – jutustab oma filmis „Sa pole üksi “ Soome režissöör Klaus Härö, keda siinne publik teab eelkõige „Vehkleja“ järgi.

Esimest korda maailmas Pimedate Ööde filmifestivalil ekraanile jõudvasse ajaloolisse draamasse on märkimisväärselt palju panustanud ka eestlased: filmi kunstnik on Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja monteerija Tambet Tasuja. Suuresti Eestis filmitud linateose kaastootjaks on stuudio Taska Film.

Kokku on täna avalikustatud Balti filmi võistlusprogrammis 16 mängu-, dokumentaal- ja animafilmi, millest seitse on maailmaesilinastused.

Programmi kuraator Edvinas Pukšta kutsub kogema üllatusi, lõbusust, romantikat, aga ka šokki – ja seda rohkem kui üks kord. „Kõik filmid on piisavalt erinevad, aga kui ma peaksin siiski ühe ühendava joone välja tooma, oleks see vürtsikas Balti huumor. Üheksa-kümme filmi võib ühel või teisel viisil liigitada komöödiaks, kuid olenemata sellest, kas need on naljakad või mitte, on elu iroonia kohal ka mõnes teises loos,“ ütles ta.

Eestist jõuab esimest korda publiku ette kolm dokumentaalfilmi.

Jaan Tootseni „Kikilipsuga mässaja “ jälgib president Toomas Hendrik Ilvest tema ametiaja viimasel pooleteisel aastal, kui paralleelselt keerulise situatsiooniga maailmapoliitikas tuleb presidendil rinda pista eraeluliste probleemidega.

Eva Kübara filmi „Minu kallimad “ peategelasteks on paarid, kes uurivad vabaarmastuse kaardistamata alasid ja astuvad suhetesse uute partneritega eelmistest lahku minemata. Arko Okk portreteerib oma 3D-filmis „Ma sündisin garaažis “ üht Eesti tuntumat arhitekti Emil Urbelit.

Juba esilinastunud filmidest on kavas Liina Triškina-Vanhatalo „Emalõvi “ ja Helen Takkini „Elu ja armastus “ .