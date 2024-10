USA meedia valmistab oma publikut ette teadmatuse perioodiks ja ise häälestub halvimaks

Minu hiljutine visiit New Yorki ja USA pealinna Washingtoni, võimaldas mul lähemalt uurida, kuidas kajastavad suured USA meediaorganisatsioonid ees seisvaid presidendivalimisi ja kuidas see mõjutab avalikku arvamust. New Yorgis sattusin juba esimese tunni jooksul olukorda, kus kaks teineteisele võõrast inimest vaidlesid avalikult ja kõva häälega üle rongi, kas parem president oleks Kamala Harris või Donald Trump. See kirglik debatt tõi esile, et valimiste ümber valitsev emotsionaalne laeng võib vallandada konfliktseid reaktsioone.