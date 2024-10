REPORTAAŽ | „Konstruktiivsuse õrnad jooned“ – näitus, mis ühendab naabreid, külaelanikke ja tulnukaid

Näitust planeerima hakates oli Venemaa sõda Ukrainas alla aasta kestnud, tol ajal oli veel õhus lootust, et sõda ei veni aastatepikkuseks. Kui aga oli käes aeg, mil pidi välja kuulutama avaliku konkursi, tõdesid korraldajad, et sõja lõppu ei paista. Kunstnikele esitati teemaks küsimus „Kui hästi me päriselt oma naaberriike tunneme?“ ja sätestati geograafilised piirangud (osa said võtta Põhja- ja Baltimaad). 470 osalusavalduse seast jõudis näitusesaali 27 soolokunstnikku ja üks kunstnike kooslus.