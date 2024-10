Helilooja Elis Hallik oma esimesest sümfooniast: tundsin, et on viimane aeg kirjutada suuremat vormi

Elis Hallik (38) on üks silmapaistvamaid Eesti noorema põlve heliloojaid. Mullu sügisel üllitas ta Austria plaadifirma Kairos all oma esikalbumi „Born in Waves“, mis on mitmekesine nii meeleolude, kompositsioonide erikõlalisuse kui ka koosseisude poolest. Sel suvel rabas ta Eesti muusikamaailma uudisega, et on liitunud maailma ühe vanima ja väärikama noodikirjastusega Schott. Vestleme andeka Eesti heliloojaga nädalake enne tema sümfoonia „Phos“ (kr phōs – puhas särav valgus) esiettekannet tema stuudios, kus sirav sügisvalgus langeb laual asetsevatele, Schottist hiljuti saabunud suurtele kollastele orkestripartituuridele.