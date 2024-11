„Laps karjus, et see pole ema, vaid võõras tädi.“ Kurikuulsa venelaste piinavangla ohver räägib naiste läbielamistest selles

Inimõiguslane Ljudmõla Husseinova on kodanikuühenduse SEMA Ukraina kommunikatsioonidirektor ja keskendunud sõja ajal seksuaalvägivalla all kannatanud ohvrite õiguste kaitsele. Ta on ise läbi teinud sarnase põrgu nagu need, kelle õiguste eest ta praegu võitleb. Venelased hoidsid teda kõige rängemates tingimustes kolm aastat ja 14 päeva.