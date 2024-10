Tallinlane ohtlikust ristmikust: kes vastutab Tallinnas liiklusohutuse eest ja miks linn ei tegutse?

Mind ajendas kirjutama Linnu tee ja Käo tänava ristmikul 2023. aasta novembris juhtunud liiklusõnnetus. Olin tunnistajaks, kuidas jalgrattaga Kotka staadionilt trennist naasnud vaevu 10-aastasele poisile sõitis otsa sõiduauto. See sündmus oli šokeeriv mitte ainult seetõttu, et laps sai viga, vaid ka seetõttu, et selliseid ohtlikke juhtumeid on sel ja teistel Kristiine ristmikel olnud nii varem kui ka hiljem.