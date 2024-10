Venemaal on hakatud massiliselt võid varastama, kuna see on kallinenud viiendiku jagu. Vene esipropagandisti Solovjovi telesõu „Vetšer“ telekanalis Pervõi on sügishoojalal langenud esimest korda sõja algusest 50 vaadatuima saate hulgast välja. Neid ja teisi kurioosseid lugusid saadab aga tõdemus, et rindel on olukord napilt Venemaa kasuks.