Kristo Enn Vaga: Eestil on loogiline osta relvastust Ukrainalt, mis on Vene armee vastu testitult edukas

Kuidas viia Eesti majandus kasvule? Kuidas aidata Ukraina võidule? Kuidas kiiresti tarnida juurde laskemoona ja relvasüsteeme? Kuidas Euroopa Liit suudaks tagada oma strateegilise autonoomia ja mitte liigselt USAst sõltuda? Need on viimase aja suured ja olulised teemad, millele on ühine vastus: kaitsetööstuse arendamine.