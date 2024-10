Merle Palmiste „Ala(s)ti laval“ garanteerib publikule naerukrambid

Tohutu vabadus

Millest erineb „Ala(s)ti laval“ Palmiste argitööst Draamateatris? „Kõige rohkem selles, et mul on tohutu vabadus. Tekst on vabas vormis ja ma ise otsustan, mida ma täna laval räägin ja mida mitte.“ Tänu sellele on monoetenduses alati paras annus improvisatsioonilisust, mis muudab iga tüki unikaalseks ja hoiab selle põnevana Palmistele endalegi. Igasuguse rutiinist välja astumisega kaasneb alati ka väljakutseid. Ütleb ju Palmiste isegi – ei ole lihtne ollagi jutumärkides alasti ja üksinda laval. Kui muudel puhkudel võib näitleja leida endale õigustusi, et jäi näiteks dramaturgi töö soovida, siis ise algusest lõpuni vastutades ei anna kuhugi peitu pugeda. Tulebki panna end maksma ja kuulama. Nagu selliste tükkide puhul tavaks, ei ole Palmistel teksti paberil kirjas. „Tavaliselt ikka vaatad ja mõtled, täpsustad teksti paberil. Aga seekord on tekst mu peas. Nii et kui esimest korda publiku ees seda etendasin, puudus mul igasugune aimdus, kuidas nad selle vastu võtavad.“ Võtsid väga hästi. Ja nii on Palmiste jõudnud esineda mitte ainult Eestis, aga ka erinevates eestlaste kogukondades Los Angelesist Londonini ja Brüsselist Corkini.

Kinotsirkus Ulmelung

Merle „Ala(s)ti Palmiste“ tuleb esitamisele Nõmme Kultuurikeskuses. Sealse monotükkide rubriigi on oma tiiva alla võtnud kultuuriedendajad koondnimega Ulmelung. Üks tegijatest Rene Raotma selgitab: „Ajame joont, et laadaüritusi me ei tee. Ise naljatame, et teeme kinotsirkust dokumentaalfilmide festivalist alternatiivkunstini välja. Kui on õige asi, siis teeme kas või balletti ja lööme paavsti endaga patsu.“ Ulmelungi tuumikusse kuuluvad parimad sõbrad ja teised toredad inimesed, kes tahavad ühisesse asja panustada. Lisaks iseloomustab Ulmelungi soov luua teistsugust turundust – isiklikumat ja kohatundlikku.