Koerad näitavad üldiselt hästi ühiskonna pingeid. Kui jõuda riiki, kus iga aia taga haugub Kerberos ning suured sildid hoiatavad kurja koera eest, võib olla kindel, et ka inimesed on lühikese süütenööriga ja kalduvad vägivallale. Thbilisi tänavad on magavaid või õrnalt saba liputavaid neljajalgseid täis. Mõni turist viskab vorsti, enamik ei tee neist väljagi. Ega koerad inimestest. Peni identiteeti kinnitab värviline lipik kõrva küljes.