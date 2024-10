Kristjan Järvan: riik vähendab panust ühistransporti, Tallinn suurendab

Just nii on tähelepanu enda tegemata töölt kõrvale juhtimas regionaalministeerium. Riik on nii saamatu, et kaks ministeeriumi ei suuda omavahel kokku leppida isegi mitte ühistranspordi (busside ja rongide) ühesugustes piletisoodustustes, mis takistab ühtse piletisüsteemi loomist, aga regionaalministeeriumi ühistranspordi osakonna nõunik Hannes Luts on riigi ühistranspordi tõsiste murekohtadega tegelemise asemel asunud viimasel ajal suure innuga kritiseerima hoopis Tallinna linnavalitsust selle eest, et me muudame busside liinivõrku efektiivsemaks nii, et ei suurenda samal ajal kulutusi.