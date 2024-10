Eesti osalusel valminud mängufilm „Suursugused“ esilinastub PÖFFi põhivõistlusprogrammis

Majapidajanna Vera rollis saab näha tuntud Eesti näitlejat Katariina Unti („Emalõvi“, „Õnn tuleb magades“, „Somnambuul“): „ Vera osa oli algselt väiksem, aga võtete käigus andis Juris mulle ruumi juurde -meil klappis, see oli tore tunne. Filmimeeskond oli rahvusvaheline, töö käis inglise-saksa-läti-vene keeles ja keskendumine nõudis pingutust. Kaasnäitlejaid oli huvitav jälgida, et kes kust ilmanurgast kokku tulnud,kuidas kohandub ja kuidas režissöör meie kokkumängu lavastab. Juris tegi nii, et igas duublis oleks näitlejatel vabadust improvisatsiooniks, et mängitav olukord oleks dünaamiline. Stseene me tavapärasel viisil ei harjutanud, vaid mängisime neid tervikuna läbi ning operaator nö. ise valis, mida filmis. Väga nõudlik, aga ülipõnev viis filmimiseks.“