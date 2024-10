Annely Akkermann: tegevuspõhine eelarve aitab arutleda selle üle, mis on meile strateegiliselt tähtsaim

2025. aasta eelarve arutelu esimene kuu on valdavalt kulunud arutlusele eelarvevormi üle. Rahandusminister Jürgen Ligi on küll öelnud, et eelarve probleemid on seotud sisu mitte vormiga, aga artikli autori meelest on grammatika, eelarveesitus, samuti oluline. Riigieelarvete läbipaistvusest on räägitud ilmselt niikaua kui neid on tehtud.