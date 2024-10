Eesti riigiäpp tuleb kolmekeelne – miks ja kui kaua veel?

Eelmisel nädalal andis RIA teada, et kauaoodatud eesti.ee mobiilirakendus tuleb kolmekeelne – seda saab kasutada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Iseenesest ei ole selles midagi üllatavat, kuna Eesti riik on üle 30 aasta täielikus üksmeeles viimset kui infokildu ja teenust vene keeles pakkunud. Järjest raskem on aga aru saada, miks seda tehakse.