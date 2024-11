KULTUURIBIIT | Näitleja Kristjan Lüüsi playlist

Kristjanit saab laval näha ka 1. novembril esietenduvas TEMUFI noortelavastuses „Võtmesõnade võrk“. Lavastusega antakse TEMUFI teatrimajas Viljandis novembris ja detsembris kokku seitse etendust.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Kristjan Lüüs nii (kuulata saab ka siit):

BLOOM, ELIH, „The Long Run“

See on mul juba aastaid olnud go to-lugu, mis tekitab mõnusa vaibi ning lausa kisub paremasse tujju.

Nightwish, „Ghost Love Score“

Mäletan, et teismelisena tutvustas seda suurepärast teost mulle mu toonane parim sõber Ilmar (keda kahjuks enam meie seas pole) ja sellest sai aastateks mu lemmiklugu. Sümbioos metal-bändi ja sümfooniaorkestri vahel teeb sellest ühe eepilise rännaku, mis senini kananaha ihule toob.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut.)

Bo Burnham, „Goodbye“

Kui ma tegin Musta Kastiga 2023. aasta lõpus lavastust „Surm“, siis selles protsessis mängisime läbi kõikvõimalikke stsenaariume nagu näiteks „Kuidas ma tahaksin surra“, „Minu unelmate matus“ jne ning tollel hetkel ei osanud ma valida oma „matuselaulu“. Sellest on ka humoorikas stseen lavastuses. Alles hiljuti, kuulates üle Bo Burnhami geniaalseid lugusid tema Netflix saatest „Inside“, klikkis mul ära, et just see lugu oleks minu ideaalne „matuselaul“ ja selles kontekstis seda kuulates omistab see minu jaoks hoopis huvitavama konteksti ja pööratuse.

Mau Kilauea, „Wear Sunscreen“

Elukaaslane sattus täitsa juhuslikult selle loo peale ja koju jõudes öeldi mulle esimese asjana, et ma pean seda lugu kuulma. Ütleme nii, et ma ei pidanud pettuma. See, kuidas autor on ühendanud omaausa elutarkuse ja mõnusa biidiga tropical vibe’i, räägib enda eest.

Stevie Nicks, „Edge of Seventeen“

Mõnus old-school lugu, mis mõjub iga kord motiveerivalt. Et mis sa ootad, go give them hell, boy!

Kuu Elina, „Tere asemel“