Hääleta oma lemmiku poolt! 23 Eesti noort kunstnikku osalevad rahvusvahelisel konkursil

Konkurss pakub hea võimalust saada ülevaade tänapäeva kaasaegse kunsti trendidest. Traditsioonilisemate tehnikate nagu maal, joonistus, graafika ja skulptuur kõrval on konkursil esindatud ka videoteosed, installatsioonid, performance’id. Publikul on hea võimalus tutvuda lähemalt Eesti ja naaberriikide noorte kunstnike loominguga, lisaks võib mõne noore kunstniku töö soetamine osutuda tulevikus aga väga heaks investeeringuks.

„Vanas Euroopas ja Skandinaavias on lõpunäituste külastamine ja noorte kunstnike loomingu ostmine väga tavapärane praktika. See annab võimaluse märgata tulevasi talente enne kui teoste hinnad kõrgusesse tõusevad. Üritame ka Eestis seda mõtlemist kultiveerida. Ühest küljest on see ostjale investeering, samas ka otsene toetus kultuuri ning alustava kunstniku loomekarjääri,“ selgitab konkursi üks algatajatest, kunstikeskkonna NOBA.ac eestvedaja Andra Orn.