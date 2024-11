SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene väed edenevad pisitasa, aga nende valikus on saata „kasutud“ akadeemikud hakklihamasinasse

Venemaa armeel on jätkuvalt kolm eelist, millest kirjutasin juba kuid tagasi, need on ülekaal elavjõus ja suurtükkides ning väga suur ülekaal liugpommides. Siiski tasub tähele panna, et Venemaa armeel ei ole enam jõudu kogu rinde ulatuses suuremale pealetungile minna, mistõttu nad on oma kõige võitlusvõimelisemad üksused koondanud Pokrovski suunale. Ukraina armee on sundinud Venemaa armeed viima kümneid tuhandeid sõjaväelasi Kurski oblastisse, mistõttu on Ukraina armee olukord lihtsam Harkivi oblastis, Luhanski oblastis ning ka Donbassis Tšassiv Jaris ja Toretskis.