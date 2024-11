Eva Toulouze: eesti asja ajamine on mul veres

Kui Eva Toulouze’i olemas ei oleks, siis peaksime ta välja mõtlema. Fennougrist, etnoloog ja tõlkija Toulouze (68) on kogu täiskasvanuelu ajanud Eesti ja meie vennasrahvaste asja. Ta kannab Eestit südames iga viimne kui silmapilk, kuigi elab praegu suuremalt osalt Pariisis, kus õpetab eesti keelt ida keelte ja kultuuride instituudis (INALCO). Ent tema kodu on Tartus, omas südames viibib ta alati Eestis. Kuidas sai eestlane inimesest, kelle isa on portugallane, ema itaallane ja haridus prantsuskeelne?