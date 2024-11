POLIITKOLUMN | Jana Toom: uhke lind Euroopa – ei lenda enne kui jalahoopi ei saa

Euroopa Liit jälgib Donald Trumpi ja Kamala Harrise vahelist võitlust justkui kõrvalt. Brüssel ei võta seisukohta, see oleks kõigi diplomaatiliste kaanonite järgi tabu. Aga kui rääkida väärtustest – ja von der Leyenile meeldib väärtustest rääkida, – siis Kamala Harris on meile omasem. Trump on muuseas nimetanud Euroopa Liitu koos Venemaa ja Hiinaga „vaenlaseks“, et Brüsselit aga „põrguauguks“. Harris seda endale ei luba ja tundub olevat koostöövalmis.