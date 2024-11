Priit Lomp: mittekodanike löömine ühe vitsaga ei teeni Eesti huve

Julgeolekuasutuste ülesanne on tuvastada riigivastaseid süütegusid toime pannud isikud.

Valimisõiguse teemat lahati põhjalikult ka viimases koalitsiooninõukogus. Igal juhul on tervitatav, et alanud on sisuline arutelu, millesse püüan ka oma panuse anda.