USA PÄEVIK loetud päevad enne presidendivalimisi: terve rahvas on veendunud, et pool rahvast on hulluks läinud

Ameeriklased otsustasid juba ammu, kelle poolt nad valivad. Võib-olla kuskil on mõni ameeriklane, kes ikka veel ootab mõnd olulise kaaluga pärli, mis aitab tal otsust langetada. See ameeriklane on nagu haruldane loom – kuuldu järgi eksisteerivat, aga näha pole kuskil.