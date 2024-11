Vastavalt president Volodõmõr Zelenskõi laupäevaõhtusele pöördumisele ja Sõrskõi aruandele on endiselt kuumimad suunad Kurahovo, Pokrovski ja Limani. Oma pöördumises rõhutas president ka asjaolu, et oktoobrikuu jooksul ründas Venemaa Ukrainat 2000 Shahedi drooniga, milles on hinnanguliselt kokku endiselt 176 000 välisriikide komponenti, mis omakorda peaksid olema sanktsioonide all ning Venemaale mittekättesaadavad.