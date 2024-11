FOTOD | Jaapani kunsti superstaari teosed Eestis. ERMis avati 100 000 eestimaalase DNA-st koosnev näitus

„Ryoji Ikeda on tuntud oma suuremahuliste ruumiinstallatsioonide poolest, mis põhinevad sageli teaduslikel andmetel,“ rääkis näituse kuraator Kati Torp. „Tema võime sulandada kunst teaduslike kontseptsioonidega visuaalselt köitval ja hoolikal viisil on tõeliselt tähelepanuväärne.“

Näitus avati põneva artist talk’iga, kus Ryoji Ikeda jagas oma mõtteid teoste loomise protsessist ja nende tähendusest. „Minu kunsti abil saavad inimesed leida oma küsimustele vastuseid, seejuures ühte õiget vastust ei ole olemas. Iga inimene ja külastaja, kes minu teoseid vaatab, leiab oma vastused. Minu töö moodustab vaid 50 protsenti, ülejäänud 50 protsenti loob publik – kunst on dialoog minu ja vaataja vahel, mis võimaldab neil kogeda midagi isiklikku ja ainulaadset,“ sõnas Ikeda.

„Eesti inimeste genoomiandmed on inspireerinud kunstiteost, kus külastaja kõnnib läbi Eesti ajalugu kujutava andmevoo. Mida lähemalt te andmevoogu jälgite, seda tugevam on seos uurimistööde, kogutud ja eksponeeritud teemade vahel, mida on näha kõigis ERMi näitustes,“ ütles ERMi direktor Kertu Saks.