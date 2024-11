PÖFF-i eriseanss: Pärnade ja Jaapani animafilmi imelapse Atsushi Wada filmid räägivad rituaalidest

Wada (sünd. 1980), kes on lõpetanud Osakas Kyoiku ülikooli, Jaapani liikuvate piltide instituudi ja Tokyo kunstiülikooli, alustas lühianimatsioonidega iseõppijana 2002. aastal. Talle meeldib luua mugavaid liikumisi ning ta kasutab alati Jaapani traditsioonilist kontseptsiooni Ma, mis on liikumistest tõukunud pinge.

Totalitaarsest nõukogude ajast kuni vaba ja iseseisva Eestini ulatuva filmograafiaga Pärna loomingus on režissööri, kunstniku ja stsenaristina valminud 18 animafilmi, millest silmapaistvamate seas on „Kolmnurk“ (1982), „Eine murul“ (1987), „Hotell E“ (1992), „1895“ (1995, koos Janno Põldmaga) ja „Porgandite öö“ (1998). Tema filmid on tuntud süngevõitu huumori, mängulise sürrealismi ja ainulaadse graafilise stiili poolest. Graafikuna on Pärnal olnud üle 50 isikunäituse maailma eri paikades.