10 PÕHJUST | Mats Kuuskemaa: miks võidab USA presidendivalimised tõenäoliselt Kamala Harris

1. Demokraatliku erakonna sisene ühtsus

Hiljutine Axiose uuring [1] näitas, et demokraatliku erakonna valijate seas on entusiasm Harrise kandidatuuri suhtes 77%-ga rekordtasemel, mis on kõrgem isegi Barack Obama toetusest 2008. aastal, mis tõi demokraatidele suurvõidu. Clintoni suhtes leidus 2016. aastal entusiasmi vaid 50%-l demokraatidest. Vabariiklaste seas on entusiasm Trumpi suunal sama uuringu hinnangul 67%.