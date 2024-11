Ruuben Kaalep: Helme „rahuplaan“ tooks sõja Eestile lähemale

Martin Helme teatas esmaspäeval Vikerraadio saates „Välistund“, et kui Donald Trump USA presidendina sunniks Ukrainat okupeertud territooriume Venemaale loovutama, hoiaks see sõja Eestist eemal. Reaalsus on täpselt vastupidine. Helme sõnumist jääb kõlama, et Trumpi ideoloogiline võit teispool gloobust oleks talle isiklikult olulisem kui agressori peatamine meie lähinaabruses.