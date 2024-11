Identiteedikabaree „DRAG SHOW vol 4“ jõuab esimest korda Draamateatri lavale

„DRAG SHOW’d“ on siiani kõikidel kordadel saatnud suur publikumenu. „See on märgilise tähendusega, et neljas identiteedikabaree toimub Eesti Draamateatris. Seal saame kõike teha veelgi suuremalt ja ägedamalt ning eriti hea meel on mul selle üle, et seekord õnnestub identiteedikabareed oma silmaga näha suuremal publikul,“ ütleb idee autor ning lavastaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor Jüri Nael.